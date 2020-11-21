السودان تسجل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الـ48 ساعة الماضية ، 231 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 6 وفيات وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 15.530 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1185 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9.682 حالة .