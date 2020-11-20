السودان تسجل 146 إصابة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "وحالة وفاة واحدة و32 حالة تعافٍ وأوضحت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 15 ألفًا و299 حالة، بينها 1179 وفاة، و9670 شخصًا تعافوا.