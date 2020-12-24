الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بكورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1311 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة، وشفاء 1495 حالة وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 198.435 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 647 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 174.479 حالة .