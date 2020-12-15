126719 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 126719 إصابة والوفيات 1475 بنسبة 16ر1% والمتعافين 118505 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر93% وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 17 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 115 والمنومين في العناية المركزة 54.