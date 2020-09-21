الحكومة البريطانية تتوقع تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا في أكتوبر المقبل إذا استمر الوباء في مستوياته التصاعدية الحالية
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الحكومة البريطانية تتوقع تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا في أكتوبر المقبل إذا استمر الوباء في مستوياته التصاعدية الحالية

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العرب اليوم - الحكومة البريطانية تتوقع تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا في أكتوبر المقبل إذا استمر الوباء في مستوياته التصاعدية الحالية

الحكومة البريطانية
لندن- العرب اليوم

الحكومة البريطانية تتوقع تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا في أكتوبر المقبل إذا استمر الوباء في مستوياته التصاعدية الحالية

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الحكومة البريطانية تتوقع تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا في أكتوبر المقبل إذا استمر الوباء في مستوياته التصاعدية الحالية الحكومة البريطانية تتوقع تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا في أكتوبر المقبل إذا استمر الوباء في مستوياته التصاعدية الحالية



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ارتكزت إطلالات بسمة بوسيل الأخيرة على تألقها بموضة البناطيل العصرية التي منحتها ستايلاً ساحراً وأناقة متجددة في عالم الموضة. واللافت احدث اطلالات بسمة بوسيل بموضة البناطيل الكاجوال التي تناسب إطلالات النهار بعيداً عن الفساتين والتصاميم الطويلة.وبرزت احدث اطلالات بسمة بوسيل خلال تألقها بموضة البنطلون البيج الواسع والمريح الذي اختارته في ساعات النهار مع القصة التي تصل الى حدود الكاحل والخصر العالي البارز من خلال الحزام العريض الذي يحدّد مفاتن جسمها. واللافت تنسيق اطلالات بسمة بوسيل من خلال هذا البنطلون الكاجوال مع الكروب توب البيضاء ذات الاكمام الطويلة والشفافة. ولم تتخلى عن الحذاء الكلاسيكي عالي الكعب، ونسّقت اطلالاتها مع موضة حقيبة اليد الصغيرة التي أتت بتوقيع دار Dior. ومن احدث اطلالات بسمة بوسيل بموضة البناطيل الكاجو...المزيد

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