التحالف العربي يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة أنصار الله تجاه خميس مشيط
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التحالف العربي يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه خميس مشيط

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العرب اليوم - التحالف العربي يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه خميس مشيط

علم السعودية
الرياض - العرب اليوم

 

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة "أنصار الله " تجاه خميس مشيط.

 

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التحالف العربي يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة أنصار الله تجاه خميس مشيط التحالف العربي يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة أنصار الله تجاه خميس مشيط



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