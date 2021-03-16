الحكومة اليمنية تدعو دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعمها اقتصاديا لمواجهة التزاماتها المتراكمة
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الحكومة اليمنية تدعو دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعمها اقتصاديا لمواجهة التزاماتها المتراكمة

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العرب اليوم - الحكومة اليمنية تدعو دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعمها اقتصاديا لمواجهة التزاماتها المتراكمة

الحكومة اليمنية
صنعاء - العرب اليوم

الحكومة اليمنية تدعو دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعمها اقتصاديا لمواجهة التزاماتها المتراكمة

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الحكومة اليمنية تدعو دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعمها اقتصاديا لمواجهة التزاماتها المتراكمة الحكومة اليمنية تدعو دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعمها اقتصاديا لمواجهة التزاماتها المتراكمة



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أفكار تنسيق أزياء باللون الزهري من وحي إطلالات لجين وأسيل عمران

الرياض ـ العرب اليوم

اللون الزهري من أكثر الألوان المفعمة بالأنوثة وهو مناسب جداً لموسم الربيع والصيف، ولكي تستوحي أفكار تنسيق أزياء باللون الزهري بأسلوب يجمع بين العصرية والأناقة إستوحي من إطلالات لجين وأسيل عمران، فهما تعتمدان تنسيق أزياء باللون الزهري في أزيائهما الكاجول وحتى على السجادة الحمراء.إليك أجمل أفكار تنسيق أزياء باللون الزهري من وحي إطلالات لجين وأسيل عمران. في أحدث إطلالات أسيل عمران، نشرت صورة على صفحتها على إنستغرام تألقت فيها بفستان طويل من تصميم شربل كرم، وإعتمدت فيه أسيل تنسيق أزياء باللون الزهري بأسلوب يجمع بين العصرية والأناقة، مع الخطوط الهندسية باللون الأسود والتنورة الطويلة المنسدلة حتى الأرض وأكملت اللوك بحقيبة يد باللون الأسود. كما إعتمدت تنسيق أزياء باللون الزهري، من خلال إختيار الفستان الطويل المزيّن بالكشكش ...المزيد

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