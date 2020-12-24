3669 إصابةً جديدةً بكورونا في اليابان

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 3669 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و50 وفاة وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم أنَّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 209184 إصابةً ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 3084 وفاةً .