روسيا تسجل 29039 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغت 29039 إصابة اليوم ، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و460770 منذ بدء تفشي الجائحة وأعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل 457 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 43141.