124886 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 124886 إصابة والوفيات 1444 بنسبة 15ر1% والمتعافين 116354 لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر93% وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 172 والمنومين في العناية المركزة 88.