121360 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 121360 إصابة والوفيات 1365 بنسبة 12ر1% والمتعافين 112406 لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر92% وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 272 والمنومين في العناية المركزة 127.