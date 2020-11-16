120718 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 120718 إصابة والوفيات 1350 بنسبة 1ر1% والمتعافين 111446 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر92% وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 37 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 297 والمنومين في العناية المركزة 140.