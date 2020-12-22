السودان تسجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية، 216 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، وشفاء 112 حالة وأوضحت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 23.316 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1468 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 13.524 حالة .