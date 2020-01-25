أكدت وزارة الصحة اليابانية، السبت، ظهور حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا الجديد.



وأضافت الوزارة أن الحالة لامرأة في الثلاثينات من العمر، تعيش في مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس، ووصلت إلى اليابان يوم 18 يناير، حسبما ذكرت "رويترز".



وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الصين إلى 41 السبت، بعد أن كان 26 قبل يوم، وأصيب أكثر من 1300 شخص بالفيروس على مستوى العالم.

وأمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس "كورونا"، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.



وأفاد بيان لجنة الصحة الوطنية، أنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات، وسينقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم "فورا" إلى مركز صحي، حسبما نقلت "فرانس برس".



وجاء الإعلان عن هذه الخطوة بينما أغلقت السلطات خمس مدن جديدة فيها نحو 56 مليون نسمة السبت، في محاولة لاحتواء المرض.