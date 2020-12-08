125326 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125326 إصابة والوفيات 1454 بنسبة 16ر1% والمتعافين 116720 لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر93% وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 143 والمنومين في العناية المركزة 72.