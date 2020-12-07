تسجيل 3795 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3795 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 420294 حالة، منها 55354 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1530 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 356542 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8398 حالة وفاة.