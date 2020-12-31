بلجيكا تسجل 2831 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلجيكا اليومء تسجيل 80 حالة وفاة و2831 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت الوزراة في بيان أن إجمالي وفيات الفيروس بلغ 19441 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 644242 حالة.