بلجيكا تسجل 2831 إصابة جديدة بكورونا
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بلجيكا تسجل 2831 إصابة جديدة بكورونا

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العرب اليوم - بلجيكا تسجل 2831 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا
بروكسيل - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة في بلجيكا اليومء تسجيل 80 حالة وفاة و2831 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت الوزراة في بيان أن إجمالي وفيات الفيروس بلغ 19441 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 644242 حالة.

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بلجيكا تسجل 2831 إصابة جديدة بكورونا بلجيكا تسجل 2831 إصابة جديدة بكورونا



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