البرازيل تسجل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل في بيان اليوم عن تسجيلها 55649 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 7.6 ملايين إصابة وأضاف البيان: "كما تم تسجيل 1194 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 193875 شخصاً".