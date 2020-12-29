857 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و34 وفاة وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 639734 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 19234 حالة وفاة .