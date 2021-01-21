132486 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمَان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أنَّ إجمالي عدد الإصابات الـمـسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصل إلى 132486 إصابة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 1517 وَفَاة وذكرت الوزارةُ أنَّ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 124730 حالة، بنسبة وصلت إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 12 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 86 منومًا، والمنومون في العناية المركزة 23 منومًا.