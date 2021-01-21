روسيا تسجل لليوم الثالث على التوالي أقل من 22 ألف إصابة بكورونا

لليوم الثالث على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، عن رصد 21887 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 21152 إصابة أمس الأربعاء و21734 إصابة الثلاثاء.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (3458 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3112)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.8% من المرضى الجدد وارتفعت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 612 حالة وفاة جديدة، مقابل 597 وفاة أمس، فيما تماثل 26902 شخص للشفاء.