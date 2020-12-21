روسيا تسجل 29350 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 29350 إصابةً مؤكدةً بفيروس كورونا المستجد ، و 493 وفاةً وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.877.727 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 51.351 وفاةً.