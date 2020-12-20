وزير الصحة الروسي يصرح تطعيم من تزيد أعمارهم عن 60 عاما في روسيا قد يبدأ الأسبوع المقبل

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، إن عملية التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا المستجد، للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، قد تبدأ في روسيا الأسبوع المقبل وأضاف الوزير، خلال رده على سؤال عما إذا كان من الممكن بدء تطعيم المسنين الروس الأسبوع المقبل: "نعم، نأمل ذلك" ووفقا للوزير الروسي، يجري الآن إنجاز التجارب السريرية على اللقاح، بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

المصدر: تاس