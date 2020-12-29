تسجيل 48 وفاة و 2551 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

سجّلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 2551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 48 وفاة وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 225122 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3337 حالة وفاة .