اليابان تكتشف أول إصابة بسلالة جديدة لفيروس كورونا

رصدت الحكومة اليابانية اليوم، حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا وذلك في أول واقعة من نوعها في بلد رصد أيضاً أكثر من 12 إصابة بسلالة أخرى للفيروس تنتشر بوتيرة سريعة في بريطانيا. وأوضحت وزارة الصحة اليابانيه أن امرأة في الثلاثينيات من العمر كانت قد وصلت إلى اليابان في 19 ديسمبر وثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة. وقالت السلطات في جنوب أفريقيا إن السلالة الجديدة قد تكون سبب الارتفاع الأخير في معدلات الإصابة بالفيروس في البلاد.