اليونان تسجل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 135931 إصابة. وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان اليوم, إلى أنها سجلت 66 حالة وفاة بالفيروس, ليصل إجمالي الوفيات إلى 4672 حالة وفاة.