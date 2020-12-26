ألمانيا تسجل 14455 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و240 وفاة وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أنه بذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى مليون و627103 حالات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 29422 حالة.