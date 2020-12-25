ألمانيا تسجل 25533 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 25533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 412 وفاة وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و612648 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 29182 وفاة.