بريطانيا تعلن أكثر من 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك ضد كورونا
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بريطانيا تعلن أكثر من 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر - بيونتك" ضد كورونا

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العرب اليوم - بريطانيا تعلن أكثر من 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر - بيونتك" ضد كورونا

لقاح "فايزر-بيونتيك"
لندن - العرب اليوم

قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إن أكثر من 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتك" ضد COVID-19 وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بيان: "نشرت الحكومة اليوم أرقاما توضح أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بين 8 ديسمبر و 20 ديسمبر في المملكة المتحدة هو 616.933" وكانت بريطانيا أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف "فايزر-بيونتيك" الألماني الأمريكي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.

المصدر: رويترز

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بريطانيا تعلن أكثر من 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك ضد كورونا بريطانيا تعلن أكثر من 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك ضد كورونا



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