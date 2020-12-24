المكسيك تسجل 11653 إصابة جديدة بكورونا و816 وفاة

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء إنها سجلت 11653 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و816 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و350079 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 120311. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.