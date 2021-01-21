روسيا تسجل 21887 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 21887 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و612 حالة وفاة وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في روسيا أن إجمالي المصابين في البلاد ارتفع إلى 3655839 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 67832 وفاة.