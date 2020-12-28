128563 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 128563 إصابة والوفيات 1495 بنسبة 17ر1% والمتعافين 121182 لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر94% وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 1 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 86 والمنومين في العناية المركزة 37.