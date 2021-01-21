ألمانيا تسجل 20398 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 20398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 1013 حالة وفاة وأفاد معهد "روبرت كوخ" الحكومي المختص برصد حالات الوباء في ألمانيا بأن إجمالي الإصابات ارتفعت إلى 2088400 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 49783 حالة وفاة.