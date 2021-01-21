بلجيكا تسجل 3006 إصابات جديدة بكورونا

سجّلت السلطات الصحية في بلجيكا، خلال الـ24 ساعة الماضية 3006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 18 حالة وفاة وأشارت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 684256 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 20572 حالة وفاة.