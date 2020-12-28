وفيات كورونا في ألمانيا تتجاوز حاجز الـ30 ألف حالة

أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا، تجاوز عدد حالات الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز الـ30 ألف حالة وأوضح المعهد أن مكاتب الصحة في البلاد سجلت 348 حالة وفاة جديدة في غضون 24 ساعة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 30 ألف و126 حالة كما أعلن المعهد أن مكاتب الصحة سجلت 10976 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.