بلجيكا تسجل 1793 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلجيكا اليوم السبت تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) و 53 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات وصل إلى 648289 في حين بلغ وفيات الفيروس 19581 حالة .