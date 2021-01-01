بلجيكا تسجل 2254 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2254 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 87 حالة وفاة وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 646496 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19528 حالة وفاة .