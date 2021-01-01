ألمانيا تسجل 23 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم الجمعة تسجيل 22 ألفا و 924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية وأفاد المعهد في بيان أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 553 حالة ليرتفع بذلك إلى 33 ألفا و 791 حالة ، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس إلى 35ر1 مليون شخص.