ألمانيا تسجل 964 وفاة و 32552 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 32552 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 964 وفاة وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.719.737 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 33.071 حالة وفاة .