ألمانيا تسجل 964 وفاة و 32552 إصابة جديدة بكورونا
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ألمانيا تسجل 964 وفاة و 32552 إصابة جديدة بكورونا

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العرب اليوم - ألمانيا تسجل 964 وفاة و 32552 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا
برلين - العرب اليوم

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 32552 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 964 وفاة وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.719.737 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 33.071 حالة وفاة .

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ألمانيا تسجل 964 وفاة و 32552 إصابة جديدة بكورونا ألمانيا تسجل 964 وفاة و 32552 إصابة جديدة بكورونا



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