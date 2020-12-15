بلجيكا تسجل 1074 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1074 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و103 حالات وفاة وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 609211 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18054 وفاة.