سجلت سلسلة مطاعم كنتاكي "KFC" أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف موظفيها العاملين بفرعها في الصين، ويعمل الموظف المصاب في أحد فروع سلسلة وجبات الدجاج المقلي في مدينة شيان بمقاطعة شنشي، في مطعم "KFC" الواقع في مركز التسوق "Xiaozhai Intime".

ووفقا لصحيفة "تشاينا نيوز" الصينية، عمل المريض كموظف استقبال طلبات الزبائن بالمطعم في نهاية الشهر الماضي، وكان سابقا يعمل في إعداد الوجبات، و"كنتاكي فرايد تشيكن" هي واحدة من سلسلة المطاعم الأمريكية في الصين التي أغلقت فروعها مؤقتا بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل.

وقالت الشركة، التي تعمل في أكثر من 1300 مدينة في الصين، إن أرباحها هذا العام سوف تتضرر بشدة من تفشي المرض، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تحدد بالضبط موعد إعادة فتح المطاعم، وأنه يمكن إغلاق المزيد من الفروع.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الشركة التي تتخذ من شنغهاي مقرا رئيسيا لها، ما تسميه التسليم "بدون لمس" لتجنب انتشار الفيروس من خلال توصيل الأغذية، وأظهرت مقاطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" كيف قاس سائقو التوصيل في "KFC" درجة حرارة أجسامهم قبل ارتداء بدلات وأقنعة الوجه التي جرى تعقيمها، وأعلنت أيضا كل من شركة "Yum China" التي تدير "Pizza Hut" و"Taco Bell" عن إغلاق مطاعمها البالغ عددها 9200 مطعم في الصين مؤقتا.