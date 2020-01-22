اعتذرت سلسلة مطاعم كنتاكي (كيه.إف.سي)، الثلاثاء، عن إعلان أطلقته في أستراليا بعد دعوات من جماعة محلية بمقاطعتها بسبب الإعلان الذي وصفته بأنه "ينطوي على تمييز على أساس الجنس".



ومدة الإعلان 15 ثانية، وبدأ بثه على التلفزيون الأسترالي قبل 3 أسابيع، كما وضع على قناة كنتاكي على يوتيوب.



واجتذب الإعلان حتى الآن 60 ألف مشاهدة على يوتيوب وعدد من الاستنكارات والإعجاب.



وقال متحدث باسم إدارة منطقة جنوب الهادي في الشركة "نعتذر إن كنا أسأنا لأي شخص بإعلاننا الأخير. لم تكن نيتنا رسم صورة نمطية للنساء وللفتيان بشكل سلبي.



ويظهر الإعلان صبيين، يحملقان في جسد امرأة.

ووصف البعض الإعلان على تويتر بأنه "هزلي" وقالوا إن الشركة لا تحتاج للاعتذار، لكن جماعة (كوليكتيف شاوت) المعنية بمكافحة "تسليع المرأة" دانت الإعلان وقالت إنه "تراجع لعهد سادت فيه صور نمطية بالية وعفا عليها الزمن..".



وقالت متحدثة باسم الجماعة "مثل تلك الإعلانات ترسخ لأفكار خاطئة مثل أننا لا يمكننا توقع أفضل من ذلك من الفتيان..".