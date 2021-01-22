بلجيكا تسجل 48 وفاة و2571 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 حالة وفاة، إضافة إلى 2571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية اليوم في بيان لها أن إجمالي الوَفَيَات في البلاد ارتفع إلى 20620 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 686827 إصابة .