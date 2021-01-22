الهند تسجل 14545 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت السلطاتُ الصحية في الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 14545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و163 وفاة وذكرت وزارةُ الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع و10625428 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 153032 وفاة.