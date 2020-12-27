784 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و69 حالة وفاة وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 638030 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 19158 حالة.