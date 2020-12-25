29018 إصابة جديدة بكورونا و563 وفاة في روسيا

سجّلت روسيا 29018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و563 وفاة وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا أن من بين الإصابات الجديدة 7315 إصابة في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 2992706 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53659 حالة، مشيرًا إلى تعافي 27397 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2398254 حالة.