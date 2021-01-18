الصين تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا
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الصين تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا

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العرب اليوم - الصين تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا

فيروس كورونا
بكين - العرب اليوم

سجلت الصينُ 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما لم يتم تسجيل أي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أنَّ إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي ارتفع إلى 88336 حالة، في حين استقر إجمالي عدد الوَفَيَات عند 4635 وفاة.

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الصين تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا الصين تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا



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