الصين تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن 96 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية 72 منها في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين و12 حالة أخرى في إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد.