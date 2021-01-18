ألمانيا تسجل 7141 إصابة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و40659 وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا بأنه سجّل 214 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى إلى 46633 حالة.