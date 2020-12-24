635 وفاة و 29935 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 29935 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 635 وفاة وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.963.688 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53.096 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.370.857 حالة .